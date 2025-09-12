Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladada en helicóptero desde el Parador del Teide tras sufrir un mareo

La mujer se encuentra en estado grave

El Teide visto desde la montaña de Izaña.

El Teide visto desde la montaña de Izaña. / MARIA PISACA

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 56 años ha tenido que ser trasladada en helicóptero desde el Parador del Parque Nacional del Teide tras sufrir un problema de salud.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la afectada sufrió un mareo sobre las 12:00 horas de este viernes mientras se encontraba en la recepción de dicho establecimiento.

Miembros del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, le prestaron la primera asistencia a la afectada, que presentaba problemas de salud de carácter grave.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a su valoración y asistencia. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en helicóptero medicalizado, que tomó tierra en la zona de El Portillo, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias.

