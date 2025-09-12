Pasan a disposición judicial los detenidos por narcotráfico y blanqueo en Canarias

Las personas detenidas en la jornada del pasado miércoles en Tenerife, La Gomera, y otras partes de España durante la macrooperación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales pasan en la mañana de este viernes a disposición de la autoridad judicial.

Los apresados en Santa Cruz de Tenerife pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tinerfeña.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la agencia especializada antidroga del departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA).

En Tenerife destacó el arresto del empresario de hostelería y de ocio nocturno Clénder Javier Chinea Chinea, al que se le atribuye la propiedad de diferentes empresas de restauración y alquiler de vehículos, así como ser el dueño de numerosos inmuebles en Tenerife y La Gomera, por ejemplo.

En el marco de la intervención de las fuerzas de seguridad también se apresó a su madre, ya que presuntamente figura como testaferro de una de las sociedades mercantiles de Chinea.

Los agentes también apresaron a un abogado y a un asesor fiscal, que supuestamente fue apresado en calidad de administrador de la misma empresa donde estaba al frente la progenitora de Clénder.

Registros y detención de la Guardia Civil en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

En Tenerife se llevaron a cabo nueve registros en viviendas y locales situados en diferentes enclaves, como la calle Calderón de la Barca, avenida Buenos Aires, Los Gladiolos, en la avenida de Anaga, en un local junto a la Plaza de España (Santa Cruz de Tenerife); La Cuesta y El Cardonal (La Laguna), o Las Caletillas (Candelaria).

Pero supuestamente también hubo alguna entrada más en La Gomera en el marco de la misma operación. También constan intervenciones en Galicia.

En la entrada llevada a cabo en la zona de El Cardonal (Taco), supuestamente los agentes hallaron una significativa cantidad de hachís. Y en dos de los registros los agentes requisaron unos 30.000 euros en efectivo.

Clénder Javier Chinea figura como administrador único, apoderado o socio de diferentes empresas, como son Chinea Brothers SL, Rúa 21 Restaurants SL, Tasiri Candelaria SL, Kine Dynamics SL, Kine centro de entrenamiento, Autos Rueda Car Gomera o Silbocar Macaronesia.

Precisamente, los investigadores de la UCO, Vigilancia Aduanera y la DEA bautizaron la intervención como operación Silbo, por el origen gomero de Chinea.

El inicio de las gestiones para desmantelar estas organizaciones comenzó en el verano del 2024, cuando, gracias a un aviso de la agencia antidroga estadounidense, se abordó un barco en alta mar que supuestamente transportaba 1.600 kilos de cocaína.

Sin embargo, cuando llegaron los agentes, en esa embarcación ya no estaba la droga. Esa investigación estuvo dirigida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional, así como las Udyco de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, así como con la participación de agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Tenerife.