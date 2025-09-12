Nuevas incidencias en dos vuelos hacia Tenerife: un enfermo a bordo y varios pasajeros conflictivos alteran los viajes
Un avión que partió de Dublín tuvo que solicitar presencia policial en el aeropuerto isleño
Dos aviones que volaban este viernes, 12 de septiembre, hacia la isla de Tenerife se han visto obligados a contactar con los controladores aéreos a causa de diferentes incidencias.
Una de ellas se produjo en un vuelo de la compañía Aer Lingus que partió de Dublín con rumbo a Tenerife Sur. En este caso, la presencia de pasajeros conflictivos provocó que la tripulación tuviese que solicitar apoyo policial para la llegada al aeródromo isleño.
El segundo caso se trató de una urgencia médica. En concreto, un vuelo de EasyJet con origen Manchester y destino también Tenerife Sur contaba con un pasajero enfermo a bordo, por lo que la tripulación solicitó atención médica para la llegada.
En ambos casos, los controladores les han recortado la ruta en lo posible y han realizado las coordinaciones necesarias.
