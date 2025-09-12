Detenidas dos mujeres en Tenerife acusadas de robo con fuerza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un robo con fuerza en el que se sustrajeron un total de 9.675 euros, cometido la noche del pasado 31 de agosto en el interior de un establecimiento comercial situado en la zona de Las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona.

Las investigadas actuaron de forma coordinada a través del conocido “método del encalomo”. Una de ellas, de manera previa al cierre del local, accedió a su interior y se ocultó sin que los empleados lo advirtieran, mientras que la segunda esperaba en el exterior. Posteriormente, con el establecimiento ya cerrado al público, la primera facilitó la entrada de su acompañante, iniciándose así el robo

Tras llevar a cabo las primeras pesquisas, los investigadores comprobaron que las presuntas autoras accedieron a diversas máquinas recreativas que abrieron con una llave maestra para evitar forzamientos visibles.

Pocos días después de los hechos, ambas mujeres fueron localizas y detenidas, hallando en el interior del vehículo en el que se desplazaban parte del botín sustraído, la ropa que vestía una de las autoras en el momento del robo y dos pasamontañas.

Con la preceptiva autorización judicial, los agentes realizaron un registro en el domicilio de una de las investigadas, recuperándose el resto del dinero robado, la llave maestra utilizada y la vestimenta empleada durante el ilícito.

Gracias a la rápida actuación y al eficaz trabajo de investigación de los agentes, este caso pudo esclarecerse en tan solo unos días, reafirmando una vez más el firme compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana, que sigue trabajando de manera constante para prevenir y perseguir este tipo de delitos en la isla de Tenerife.