Aparatoso accidente en Tenerife: cae un coche por una ladera en el túnel de Garachico

Aparatoso accidente ocurrido este viernes, 12 de septiembre, en Tenerife. Un vehículo ha caído por una ladera justo en la entrada del túnel de Garachico, alertando al resto de conductores que circulaban por la zona. En concreto, el accidente se produjo en la carretera TF-42, en el punto kilométrico 8.

El coche circulaba en dirección Garachico y se salió de la vía por causas que se desconocen, cayendo por una ladera hacia unas huertas de plataneras, sin dañar los inmuebles que se encuentran en la zona.

En el vehículo viajaban dos adultos y una menor de 6 años. A pesar de que en un principio podría parecer lo contrario por lo aparatoso del accidente, ninguno ha sufrido lesiones graves. De hecho, todos salieron del vehículo por sus propios medios.

Atención sanitaria

Los tres afectados fueron atendidos en el lugar de los hechos por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y, posteriormente, trasladados al Hospital del Norte. Los adultos presentaban diferentes traumatismos de carácter moderado, mientras que la menor fue llevaba al centro hospitalario para su valoración.

En el dispositivo de emergencias desplegado también participaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, y agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.

El accidente ha generado importantes retenciones en la vía.