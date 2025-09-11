Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vehículo se incendia en la autopista del norte de Tenerife

Ninguna persona ha resultado herida

El vehículo incendiado en la TF-5

El vehículo incendiado en la TF-5 / @carreterasTF

Santa Cruz de Tenerife

Un vehículo se ha incendiado en la tarde de este jueves, 11 de septiembre, en la autopista del norte de Tenerife (TF-5).

Según informa el 112 Canarias, el fuego se originó en un automóvil que circulaba en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de Tacoronte.

Efectivos de Bomberos de Tenerife lograron extinguir el fuego.

El incendio no ha causado heridos.

Otro accidente

Casi de forma simultánea, y también en la autopista del norte, se ha producido un accidente entre dos vehículos. En este caso, según informan testigos del mismo, se produjo en dirección norte, justo antes de llegar también a la altura de Tacoronte.

