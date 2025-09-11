La ‘Operación Silbo’ se inició con el alijo de 1.600 kilos de cocaína en alta mar

La interceptación de un barco con 1.600 kilos de cocaína en alta mar, al oeste de Canarias, está en el origen de la Operación Silbo que se ha desarrollado en las últimas horas en Tenerife, La Gomera y Galicia con la participación de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria dirigidos por la Audiencia Nacional.

El buque fue detectado a mediados del verano de 2024 por la DEA norteamericana que seguía su rumbo cuando navegaba por aguas del Caribe. Esa información fue compartida con varias agencias europeas dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, entre ellas, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española. La embarcación tenía como destino el continente europeo, pero fue interceptada en alta mar antes de que se pudiera trasvasar la mercancía a otras embarcaciones más pequeñas encargadas de alijar la droga en diferentes puntos de la costa canaria y peninsular. Fuentes de la investigación señalan a un cártel de México en el origen de ese cargamento.

Los investigadores relacionan esta operación de introducción de drogas en España con el empresario hostelero detenido el pasado miércoles en Tenerife, Clender Javier Chinea Chinea, junto a su madre y otros familiares. En total, una decena de personas han acabado arrestadas tras la intervención policial ejecutada en diferentes puntos de la isla, La Gomera y Galicia a los que se les imputa la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La UCO vincula al empresario con el decomiso de 175 kilos de cocaína en La Gomera y otros 66 kilos en Agaete

En la cúspide de la trama investigada se encontraría el citado hostelero natural de La Gomera, pero afincado en Tenerife desde hace años. Además de familiares y otras personas presuntamente vinculadas con las actividades ilícitas que podría haber desarrollado Chinea, los agentes detuvieron en esta operación a un abogado y un asesor fiscal. Este último habría sido arrestado no como letrado, sino como administrador de una sociedad mercantil al frente de la cual estaría la madre del empresario.

Droga intervenida

La operación llevada a cabo en alta mar con más de una tonelada y media de cocaína intervenida no es la única pieza clave en esta investigación, aunque sí es la que estaría en el origen de la macrooperación que explotó antes de este miércoles en la capital tinerfeña, con helicóptero incluido. Los agentes empezaron a tirar del hilo y a conectar diferentes movimientos relacionados con el narcotráfico entre Latinoamérica y España, especialmente en Canarias.

Los investigadores vinculan también al empresario hostelero con la aprehensión de 175 kilos de cocaína intervenidos en La Gomera hace unos meses. Este cargamento, así como las pesquisas posteriores se llevaron a cabo con la mayor de las discreciones ante los indicios de que detrás de esa droga podía estar la organización que ya investigaba el Instituto Armado en relación con el buque interceptado.

Los investigadores del Instituto Armado y de la Agencia Tributaria relacionan también a Chinea con un hombre detenido en abril de este año en el muelle de Agaete. En un control rutinario de pasajeros, un perro adiestrado marcó un coche en el interior de la bodega de un ferry que iba a zarpar con destino al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los efectivos de la Guardia Civil registraron el vehículo ante las sospechas de que pudiera transportar droga y, finalmente, intervinieron 66 kilos de cocaína distribuidos en 57 paquetes.

Los investigadores no descartan que se puedan practicar nuevas detenciones en las próximas horas

Los agentes que intervinieron en la macrooperación desarrollada en las Islas el pasado miércoles se trasladaron desde la Península, en concreto, de Madrid, para culminar la investigación coordinada y dirigida desde la Audiencia Nacional. Los efectivos entraron y registraron viviendas, empresas y despachos profesionales que tenían vinculación con el hostelero. Esas entradas y registros se produjeron en la calle Valle Inclán, Calderón de la Barca, Avenida Buenos Aires, Avenida de Anaga, Los Gladiolos, Las Caletillas y San Sebastián de La Gomera, además de una localización en Galicia.

De los registros, los efectivos policiales se llevaron abundante documentación y otros efectos relacionados con los delitos que se investigan, además de proceder al arresto de una decena de personas implicadas presuntamente en la trama.

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y, previsiblemente, los detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo de la jornada de este viernes.

Aunque el grueso de la operación se ejecutó hace dos días, fuentes cercanas a la investigación no descartan que en las próximas horas o días puedan ser arrestadas más personas en función de lo que aporte el análisis de la documentación incautada.