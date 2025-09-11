Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer tras ser rescatada en una playa de Lanzarote

La afectada fue rescatada de la Playa Dorada por unos bañistas

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 80 años ha fallecido este jueves, 11 de septiembre, tras ser rescatada de la Playa Dorada, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en parada cardiorrespiratoria.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas y, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, fueron unos bañistas quienes rescataron a la mujer del agua.

A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), este valoró a la afectada y le practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, pudiendo solo confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes; mientras que la Policía Local colaboró con los recursos desplazados al lugar.

