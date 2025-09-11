Incendio en el Complejo Ambiental de Arico: los bomberos trabajan para lograr extinguir el fuego

El pasado miércoles se cerraba el día con el inicio de un incendio en el Complejo Ambiental de Arico. Concretamente, el fuego comenzó en el edificio del PIRS, al sur de Tenerife. Los medios de extinción lograron controlarlo al filo de la medianoche.

Tras arduos trabajos durante la madrugada, la mañana se presenta con el objetivo de lograr extinguirlo, algo que se espera lograr a lo largo de este jueves. Una zona de acopio de material ya compostado y empacado de cartones y plástico ha sido el lugar donde se iniciaron las llamas, de ahí la espectacularidad de las llamas en los inicios del fuego, puesto que los paquetes eran inflamables.

Un total de trece vehículos de Bomberos de Tenerife, incluido uno de coordinación y otro de logística, se desplazaron hasta Arico logrando realizar un cortafuegos en la zona afectada. Por el momento se encuentra restringido el acceso a la planta para favorecer las labores de extinción.

Además, en el lugar trabajaron servicios de seguridad y emergencias CECOPIN, Protección Civil y se desplazó de manera preventiva un equipo del Servicio de Urgencias Canario, aunque no se ha registrado ninguna asistencia sanitaria.