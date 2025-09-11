Heridos los dos ocupantes de una moto tras sufrir un accidente en Tegueste

El choque entre un turismo y una motocicleta ha dejado a los dos ocupantes de esta última heridos, uno de ellos de carácter grave.

El accidente se produjo este jueves, 11 de septiembre, en la TF-154, en el municipio tinerfeño de Tegueste.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el varón, de 24 años, presenta politraumatismos de carácter grave, mientras que la mujer, de la que se desconoce su edad, policontusiones de carácter leve.

Ambos fueron atendidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en el lugar de los hechos y trasladados al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente; mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.