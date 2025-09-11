Controlado el fuego en la PIRS de Arico: las llamas afectaron a 200 metros de plásticos y cartones

El Cabildo de Tenerife informó este jueves de que el incendio declarado en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el municipio de Arico, se encuentra bajo control. El fuego, que comenzó en una zona de acopio de plásticos y cartones ya compactados, afectó a unos 200 metros cuadrados, aunque no llegó a propagarse a otras instalaciones de riesgo gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que la prioridad desde el inicio fue la protección de la planta y la extinción de las llamas. Aunque por ahora se desconocen las causas, aseguró que se trabaja para restablecer la normalidad y reactivar cuanto antes la operativa del recinto.

Controlado el incendio en la Planta Insular de Residuos de Arico

El Cabildo de Tenerife informó este jueves de que el incendio declarado en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el municipio de Arico, se encuentra bajo control. El fuego, que comenzó en una zona de acopio de plásticos y cartones ya compactados, afectó a unos 200 metros cuadrados, aunque no llegó a propagarse a otras instalaciones de riesgo gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que la prioridad desde el inicio fue la protección de la planta y la extinción de las llamas. Aunque por ahora se desconocen las causas, aseguró que se trabaja para restablecer la normalidad y reactivar cuanto antes la operativa del recinto.

Material quemado por las llamas en el PIRS de Arico / ED

Una actuación rápida evitó la propagación

El incendio generó especial preocupación debido a la proximidad de las llamas a la nave conocida como “todo en uno”. Sin embargo, la coordinación de medios permitió evitar daños mayores.

En la operación intervinieron Bomberos del Consorcio de Tenerife con un despliegue de seis Bombas Urbanas Pesadas (BUP), cinco Bombas Urbanas Nodrizas (BUN), una unidad de mando y control, otra de personal y carga, y un vehículo de autoalmacén.

A ellos se sumaron Bomberos Voluntarios de Granadilla, Güímar, Guía de Isora y Adeje, además de las Brigadas Forestales, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN).

La consejera subrayó que, aunque la extinción no presentó dificultades técnicas extremas, sí fue necesario movilizar refuerzos adicionales para asegurar el perímetro y evitar rebrotes.

Extinción y seguimiento

Los trabajos de los equipos de emergencia continuarán a lo largo de toda la jornada hasta declarar oficialmente la extinción del incendio. Una vez asegurada la zona, se iniciará la fase de recuperación para que la planta recupere su funcionamiento con normalidad.

La PIRS de Arico, gestionada por el Cabildo de Tenerife, es la instalación clave para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la isla. Desde este complejo se coordinan procesos de reciclaje, valorización y eliminación de residuos. Su papel resulta fundamental en el marco de la estrategia insular de gestión de residuos.