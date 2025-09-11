Bomberos y Policía buscan en un pozo de Valle de Guerra a David, desaparecido el martes

Bomberos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía trabajan en un pozo de la zona de La Barranquera, en Valle de Guerra, ante las sospechas de que en el fondo del mismo, a 125 metros de profundidad, pueda encontrarse el cuerpo de David R. H., quien se encuentra en paradero desconocido al menos, desde primeras horas de la mañana del pasado martes, cuando se interpuso una denuncia por su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional en La Laguna, según informaron fuentes policiales.

Los investigadores se trasladaron al núcleo poblacional de Tejina el martes para iniciar las labores de investigación que condujeran al paradero de esta persona. Tras recabar distintas informaciones e indicios, los agentes fueron centrando la búsqueda en diferentes puntos de la zona y en Valle de Guerra, hasta llegar a un pozo en la zona de La Barranquera donde el miércoles por la tarde se detectó lo que parece ser un cuerpo humano en el fondo, a más de un centenar de metros.

El grupo operativo se puso en contacto con Teidagua para que les facilitaran información técnica de este pozo. Al mismo tiempo, los Bomberos fueron activados, a requerimiento de la Policía Nacional, para iniciar los trabajos de rescate en el caso de que, una vez se acceda al fondo del pozo, se confirme la presencia de un cuerpo.

La desaparición de David R. H. está considerada de alto riesgo y durante las últimas horas se trabaja en el pozo para recuperar los restos, según informaron fuentes policiales, que añadieron que se trata de un entorno abandonado desde hace tiempo.

Fuentes de la investigación no descartan que, en caso de que se confirme la identidad del cadáver, su muerte pueda estar relacionada con un hecho violento por parte de otra persona con la que se le había visto frecuentemente y que estaría vinculado con diferentes hechos delictivos.