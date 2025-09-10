Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un trabajador cae desde seis metros a un barranquillo en el sur de Tenerife

El afectado ha resultado herido de carácter grave tras caer desde el tejado de una vivienda

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 37 años ha resultado herido con diversos traumatismos de carácter grave tras caer desde una altura de unos seis metros desde el tejado de una vivienda a un barranquillo, cuando trabajaba en Guía de Isora (Tenerife).

El suceso tuvo lugar en la pista de acceso al Jaral sobre las 9.54 horas, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencia.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado y lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Policía Local y Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents