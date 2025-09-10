Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle en Canarias
La trifulca se produjo en una zona del Polígono de San Cristóbal que ya había sido escenario de otra agresión reciente con hachas y barras de hierro
Una pelea en el barrio de la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, terminó con varias personas enfrentándose a golpes en plena calle este martes. El enfrentamiento incluyó puñetazos, empujones e inmovilizaciones y, en un momento, uno de los implicados utilizó una barra metálica para agredir por la espalda.
Como se puede ver en el vídeo publicado por la cuenta de Instagram @finger.out, la trifulca se disolvió cuando algunos de los participantes optaron por huir del lugar.
El altercado se produjo en un espacio interbloques del polígono de San Cristóbal, un punto que no es ajeno a episodios violentos. Hace apenas unos meses, en la misma zona, un hombre quedó gravemente herido tras recibir varios hachazos y golpes con una barra de hierro. Aquella agresión, grabada por vecinos, estuvo motivada por un presunto robo de un teléfono móvil que nunca llegó a confirmarse.
En ese caso, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Insular de Gran Canaria, mientras la Policía Nacional abrió una investigación para localizar a los agresores.
