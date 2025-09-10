Muere un hombre tras caer por un hueco en el parquin del Aeropuerto de Gran Canaria
La víctima, un extranjero de 53 años, falleció en el lugar de los hechos. La Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso
Un trágico suceso ha sacudido esta mañana el entorno del Aeropuerto de Gran Canaria, donde un hombre extranjero de 53 años perdió la vida tras caer por un hueco en el interior del parquin del recinto aeroportuario. Las causas exactas de la caída aún no han sido esclarecidas y están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.
El incidente ocurrió en la mañana del miércoles 10 de septiembre, cuando, por razones que todavía se desconocen, el hombre se precipitó desde una altura en el parquin del aeropuerto. El siniestro se produjo en una de las zonas estructurales del aparcamiento, por donde aparentemente se abrió un hueco o espacio libre que provocó la caída.
Hasta el momento, no se ha confirmado si la caída fue accidental, intencionada o fruto de algún fallo estructural. Las primeras hipótesis están siendo manejadas con prudencia por los investigadores, que tratan de reunir datos a través de las cámaras de seguridad del recinto y los testimonios presenciales.
Actuación policial inmediata
Tras la alerta del suceso, se activó un dispositivo de emergencia en el recinto aeroportuario. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y fueron los encargados de iniciar las diligencias correspondientes y custodiar el cuerpo de la víctima hasta su levantamiento judicial, una vez que la autoridad competente lo autorizó.
La Policía Local de Gran Canaria también se trasladó al lugar para colaborar en el operativo inicial y garantizar la seguridad en la zona afectada, mientras se desarrollaban las labores forenses y de investigación.
