El incendio en un centro comercial de Tenerife ha afectado de lleno a una sucursal bancaria. Según se puede ver en las imágenes que circulan por redes sociales, el fuego afectó principalmente a la segunda planta del edificio.

En concreto, se trata de una oficina de Banca March, ubicada en el Centro Comercial Parque Santiago VI, en Playa de Las Américas.

Muy cerca de las llamas se encuentra también una furgoneta blanca, que parece haber sido trasladada de sitio cuando los bomberos trabajan en la zona.

En el dispositivo participaron, según se puede ver en las imágenes, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.