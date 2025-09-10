Incendio en un centro comercial de Tenerife
El fuego afectó principalmente a una oficina bancaria ubicada en el recinto
El incendio en un centro comercial de Tenerife ha afectado de lleno a una sucursal bancaria. Según se puede ver en las imágenes que circulan por redes sociales, el fuego afectó principalmente a la segunda planta del edificio.
En concreto, se trata de una oficina de Banca March, ubicada en el Centro Comercial Parque Santiago VI, en Playa de Las Américas.
Muy cerca de las llamas se encuentra también una furgoneta blanca, que parece haber sido trasladada de sitio cuando los bomberos trabajan en la zona.
En el dispositivo participaron, según se puede ver en las imágenes, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos
- Buscan a un varón fugado tras dejar grave a una joven en Tenerife
- La víctima del homicidio en La Palma padecía autismo severo
- Mata a su hija autista al obligarla a inhalar gas en su casa de Breña Alta
- Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases
- Registros y detención de la Guardia Civil en Santa Cruz
- Los pronósticos de La Médium Justiciera para la semana del 8 al 14 de septiembre: el horóscopo, signo a signo
- El Cristo de La Laguna cambia su Santuario por la Catedral durante cinco días