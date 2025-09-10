Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en un centro comercial de Tenerife

El fuego afectó principalmente a una oficina bancaria ubicada en el recinto

Imagen del banco ubicado en Parque Santiago VI

Imagen del banco ubicado en Parque Santiago VI / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El incendio en un centro comercial de Tenerife ha afectado de lleno a una sucursal bancaria. Según se puede ver en las imágenes que circulan por redes sociales, el fuego afectó principalmente a la segunda planta del edificio.

En concreto, se trata de una oficina de Banca March, ubicada en el Centro Comercial Parque Santiago VI, en Playa de Las Américas.

Muy cerca de las llamas se encuentra también una furgoneta blanca, que parece haber sido trasladada de sitio cuando los bomberos trabajan en la zona.

Noticias relacionadas y más

En el dispositivo participaron, según se puede ver en las imágenes, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents