La Guardia Civil registra varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife en una investigación por narcotráfico y blanqueo de capitales
Varios operativos han trabajado de manera conjunta en la operación antidrogas
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han realizado esta mañana de miércoles una operación antidrogas en Santa Cruz de Tenerife. Según las fuentes consultadas por este periódico se está desarrollando la última fase de una investigación que tiene que ver con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Los agentes han concluido la entrada y registro en una vivienda de la calle Calderón de la Barca. Los agentes entraron con arietes a primera hora de la mañana en uno de los edificios de esta vía y accedieron a una vivienda con un perro adiestrado.
Varios agentes montaron un dispositivo de seguridad en el acceso del edificio mientras el resto actuaba en la citada vivienda. Una hora y media más tarde, aproximadamente, los efectivos del Instituo Armado abandonaron el lugar con un detenido y varias bolsas de remisión de pruebas conteniendo efectos intervenidos en la vivienda del arrestado.
Uno de los principales implicados en esta operación es un conocido empresario de la hostelería y el ocio nocturno. Las entradas y registros se están produciendo en viviendas de los investigados y despachos de asesores fiscales y abogados que han llevado la contabilidad de las empresas que habrían sido utilizadas como sociedades pantalla para el lavado de dinero.
En el operativo han participado helicópteros desde las seis de la mañana sobrevolando el centro de la ciudad, la zona de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta para dar cobertura desde el aire a los agentes que entraban en las viviendas y empresas de los investigados.
Por el momento, las diligencias judiciales de las actuaciones que se están desarrollando se encuentran bajo secreto de sumario.
