La Guardia Civil registra varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife en una investigación por narcotráfico y blanqueo de capitales
Varios operativos han trabajado de manera consulta en una operación en marcha
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria realizan esta mañana de miércoles una operación antidrogas en Santa Cruz de Tenerife. Ahora mismo se encuentran haciendo entradas y registros en diferentes localizaciones de la ciudad.
Según las fuentes consultadas por este periódico se está desarrollando la última fase de una investigación que tiene que ver con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Uno de los principales implicados detenidos en esta operación es un conocido empresario de la hostelería y el ocio nocturno. Las entradas y registros se están produciendo en viviendas de los investigados y despachos de asesores fiscales y abogados que han llevado la contabilidad de las empresas que habrían sido utilizadas como sociedades pantalla para el lavado de dinero.
En el operativo han participado helicópteros desde las seis de la mañana sobrevolando el centro de la ciudad, la zona de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta para dar cobertura desde el aire a los agentes que entraban en las viviendas y empresas de los investigados.
(Noticia en desarrollo)
