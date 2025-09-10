Un fuego originado en un vehículo estacionado en Granadilla afecta a otros dos

El incendio en un vehículo estacionado en Granadilla de Abona ha terminado afectando a otros dos que estaban aparcados cerca. En concreto, Bomberos de Tenerife con base en San Miguel fueron activados esta madrugada, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para apagar un fuego en un vehículo en dicha localidad.

Llegados al lugar, comprobaron que las llamas comenzaban a afectar a otros dos vehículos próximos, por lo que procedieron a extinguirlo y refrescarlos para evitar mayores daños.

Por su parte, en La Orotava, bomberos con base en el municipio, fueron requeridos, sobre las 22:00 horas, para apagar un fuego localizado en la caja de registro de un poste de luz en la zona de Benijos.

Quema de rastrojos

Por otro lado, efectivos del parque de San Miguel de Abona intervinieron este martes, sobre las 16:00 horas, en un fuego de rastrojos en el exterior de una cooperativa agrícola en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona.

Cornisa estropeada

Y, por último, bomberos de Santa Cruz fueron solicitados por la Policía Local, sobre las 14:00 horas, para balizar y retirar la parte alta de una cornisa que estaba suelta y corría el riesgo de caer a la avenida de la Asunción.

En todas las intervenciones se requirió la presencia también de agentes de la Policía Local.