Declarado un incendio en el Complejo Ambiental de Arico

Durante la noche de este miércoles, 10 de septiembre, se ha producido un incendio en las instalaciones del Complejo Ambiental de Arico, conocido como PIRS.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias, varias dotaciones de Bomberos de Tenerife, junto a servicios de seguridad y emergencias y Protección Civil ya intervienen en la zona para intentar sofocar las llamas.