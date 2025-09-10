Declarado un incendio en el Complejo Ambiental de Arico
Los equipos de emergencia trabajan en la zona
Durante la noche de este miércoles, 10 de septiembre, se ha producido un incendio en las instalaciones del Complejo Ambiental de Arico, conocido como PIRS.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias, varias dotaciones de Bomberos de Tenerife, junto a servicios de seguridad y emergencias y Protección Civil ya intervienen en la zona para intentar sofocar las llamas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos
- Buscan a un varón fugado tras dejar grave a una joven en Tenerife
- La víctima del homicidio en La Palma padecía autismo severo
- Mata a su hija autista al obligarla a inhalar gas en su casa de Breña Alta
- Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases
- Registros y detención de la Guardia Civil en Santa Cruz
- Los pronósticos de La Médium Justiciera para la semana del 8 al 14 de septiembre: el horóscopo, signo a signo
- El Cristo de La Laguna cambia su Santuario por la Catedral durante cinco días