Aparece una narcolancha en el norte de Tenerife

Una narcolancha entró durante la madrugada por el norte de Tenerife. Vecinos de La Caleta del Interián, en el municipio de Garachico, descubrieron durante la mañana de este miércoles la embarcación sobre la playa.

Además, aparecieron varios recipientes donde, teóricamente, se encontraba la droga metida en el interior.

Narcolancha encontrada en La Caleta del Interián / E. D.

Por el momento, se desconoce más información acerca del hallazgo de este vehículo. No es la primera embarcación que entra por esta zona de la isla. El pasado mes de agosto, una sofisticada narcolancha semirrígica fue hallada en el litoral del municipio de Los Silos.