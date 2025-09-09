La Policía busca a un hombre desaparecido en Tejina
Una denuncia interpuesta en la comisaría de La Laguna a primeras horas de la mañana activó la búsqueda
M. Á. Autero / P. Fumero
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía buscan desde la mañana de este martes a un hombre, de 50 años de edad, desaparecido en Tejina, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Fuentes policiales han confirmado que a primera hora de la mañana, se presentó una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de La Laguna por la desaparición de un hombre de unos 50 años tras no tenerse noticias de él. Informaron que, hasta este núcleo poblacional del municipio lagunero se desplazó un equipo de agentes para iniciar las pesquisas de búsqueda y averiguar el paradero de esta persona, que respondería al nombre de David R. H. y cuya desaparición está considerada de alto riesgo.
En las labores de búsqueda también participan agentes de la Policía Local de La Laguna.
Por su parte, fuentes vecinales añadieron que la persona a la que se busca y al que muchos conocen como David, es un hombre que suele estar en la plaza de Tejina pidiendo dinero a los transeúntes o propinas a cambio de buscarles aparcamiento por la zona a los conductores.
Estos mismos vecinos confirmaron que se le ha estado buscando por fincas, aljibes y algún pozo de las inmediaciones del núcleo poblacional por si pudiera haber sufrido un percance.
Según fuentes policiales, tiene una vivienda en Valle de Guerra y le constan diversos antecedentes policiales.
