Muere una mujer de 32 años después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases
El caso se investiga como un presunto delito de homicidio
Una mujer de 32 años ha muerto esta madrugada de martes en el municipio de Breña Alta, en La Palma, después de supuestamente su madre le hubiera obligado a inhalar gases tóxicos. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las primeras investigaciones apuntan a que la progenitora podría ser la responsable de la muerte de su hija, por lo que se han abierto deligencias en el juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma y el caso ya se investiga como un presunto delito de homicidio.
La madre de la mujer fallecida se encuentra hospitalizada debido a que supuestamente habría intentado quitarse la vida inhalando gases tóxicos.
Habrá ampliación
