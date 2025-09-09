Detenida en Tenerife por intrusismo profesional: cobraba por trámites de extranjería gratuitos

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer acusada de intrusismo profesional y estafa tras hacerse pasar por abogada y cobrar a ciudadanos extranjeros por trámites de extranjería que en realidad son gratuitos.

La investigación se inició en marzo, tras una alerta de la Oficina de Extranjería de Tenerife, que detectó posibles irregularidades en las gestiones que la detenida ofrecía en nombre de terceros.

Cómo operaba la falsa asesora legal

Según fuentes policiales, la mujer ofrecía servicios de gestión de:

Cartas de invitación

Solicitudes de residencia

Tramitación de nacionalidad española

Citas de extranjería (que son completamente gratuitas)

Para inspirar confianza, la detenida utilizaba una fachada profesional, haciéndose pasar por abogada colegiada, lo que indujo a error a decenas de víctimas.

Los afectados confirmaron a la Policía que habían pagado por sus gestiones bajo la creencia de que estaban siendo atendidos por una profesional acreditada.

Pagos irregulares y cuentas bajo sospecha

La investigación financiera reveló ingresos bancarios continuados desde 2020, con pagos que iban desde pequeñas cantidades hasta 500 euros por trámite.

La detenida no figuraba dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora autónoma ni en ningún régimen laboral, lo que reforzó las sospechas de actividad económica ilegal.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Consejo General de la Abogacía Española confirmaron que la mujer no tenía la titulación necesaria para ejercer como abogada.

Una red ilegal que vulnera los derechos de los inmigrantes

La Policía Nacional advirtió de que este tipo de prácticas afectan especialmente a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, que pueden ser víctimas fáciles de estafas en trámites migratorios.

La mujer fue detenida y puesta a disposición judicial, acusada de intrusismo profesional y estafa continuada.

Colaboración ciudadana y canales oficiales

La Policía Nacional recuerda que los trámites de extranjería deben realizarse siempre en canales oficiales o con abogados colegiados.

