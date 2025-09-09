Accidente en La Gallega: una mujer resulta herida leve tras un choque lateral en Santa Cruz de Tenerife
El siniestro, registrado en la intersección de la calle Volcán de las Arenas con la calle La Brega, dejó daños en dos contenedores y obligó al traslado de una conductora al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Un choque lateral entre dos vehículos ocurrido en la tarde de este lunes en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, se saldó con una mujer herida de carácter leve. La conductora afectada sufrió un latigazo cervical y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según confirmaron las fuentes consultadas.
El incidente se produjo en la intersección entre la calle Volcán de las Arenas y la calle La Brega, una zona residencial del municipio santacrucero.
Daños materiales y señalización afectada
El impacto provocó daños en dos contenedores de residuos, uno destinado a sólidos urbanos y otro a vidrio. El choque lateral se produjo, según las primeras indagaciones, porque uno de los conductores no respetó la prioridad de paso en el cruce.
Los contenedores quedaron desplazados por la fuerza del golpe, lo que obligó a los operarios municipales a intervenir para restablecer la normalidad en la vía.
Atención sanitaria inmediata
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, así como sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras ser atendida en el lugar, la mujer herida fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario de referencia de la capital tinerfeña.
Las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves, más allá de las molestias físicas ocasionadas por el golpe, principalmente el latigazo cervical diagnosticado a la conductora.
