Tres jóvenes detenidos por agredir y robar a un joven con discapacidad en Los Realejos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Los Realejos a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, lesiones leves y contra la intimidad, tras la agresión sufrida por un joven con discapacidad en la localidad de Los Realejos.

Los hechos se conocieron el pasado 28 de agosto, cuando la víctima, un joven de 19 años, se personó en la comisaría junto a su madre para presentar la denuncia.

El joven, que cuenta con un grado de discapacidad del 50% reconocido oficialmente, relató haber sido objeto de una agresión por parte de tres jóvenes de 24, 20 y 17 años de edad, quienes se burlaron de él, lo golpearon y lo empujaron violentamente, para robarle varias prendas de vestir y 20 euros.

Durante la agresión, una menor de 13 años grabó los hechos en vídeo, procediendo posteriormente a difundir las imágenes a través de redes sociales, lo que generó una rápida propagación del contenido entre la población local.

Tras conocer los hechos y analizar el contenido audiovisual, los agentes actuantes procedieron el 29 de agosto a la detención de los tres implicados por un presunto delito de robo con violencia, lesiones leves y contra la intimidad, dando traslado de los mismos a la autoridad judicial competente. El menor de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

