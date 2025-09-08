Muere un hombre que cayó de un balcón en la noche del domingo en Tenerife
La víctima sufrió heridas muy graves y falleció en el hospital
Un hombre falleció después de que se precipitara por un balcón en una vivienda en el sur de Tenerife en el transcurso de la noche del domingo.
Los hechos ocurrieron en el casco de la villa de Adeje y provocaron un amplio despliegue de recursos de los equipos de seguridad y emergencias.
El varón, de nacionalidad italiana, supuestamente cayó a la vía pública, en la calle Concha García Álvarez, entre la iglesia parroquial y la Casa Fuerte.
Según los datos que han trascendido, el citado vecino se precipitó de forma voluntaria a la calle.
Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La intervención de dichos recursos de seguridad y emergencias obligó a cortar el tráfico en un tramo de la calle Grande y en la Concha García Álvarez, según explicaron vecinos de la zona.
Según los datos que han trascendido, el afectado fue trasladado en estado muy grave a un centro hospitalario, donde falleció.
