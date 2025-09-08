Localizado sin vida un pescador desaparecido en El Hierro
El cuerpo del hombre de 51 años fue localizado por los equipos de emergencia cerca del Charco Manso, en Valverde, tras un amplio dispositivo de búsqueda
Un hombre de 51 años que había salido a pescar en la mañana del domingo 7 de septiembre fue hallado sin vida en la zona del Charco Manso, en el municipio de Valverde, en la isla de El Hierro. El trágico hallazgo se produjo sobre las 22:05 horas, tras un intenso operativo de búsqueda coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta fue recibida por el 112 cuando los allegados del pescador, preocupados por su prolongada ausencia, informaron que había salido temprano a pescar y no había regresado. Ante esta situación, el CECOES activó un dispositivo de búsqueda compuesto por numerosos cuerpos de emergencia:
- Salvamento Marítimo, que movilizó un helicóptero de rescate HELIMER y una embarcación
- El Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro, que desplegó una unidad de drones
- Guardia Civil
- Servicio de Medio Ambiente
- Policía Portuaria
- AEA (Asociación de Emergencias y Rescate)
- Ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
El cuerpo fue recuperado por Salvamento Marítimo
Tras varias horas de rastreo por mar, aire y tierra, el cuerpo sin vida del pescador fue localizado por el operativo en las inmediaciones del Charco Manso, una zona de litoral conocida por su belleza natural pero también por sus condiciones a veces peligrosas para la pesca recreativa.
La embarcación de Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo del afectado y lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
