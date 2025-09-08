Un hombre muere a las puertas del Hospital Insular medio día después de recibir el alta

Un hombre ha fallecido este lunes de madrugada a las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria tan solo medio días después de recibir el alta. El cadáver del paciente lo localizaron profesionales del centro sanitario en el lateral de la entrada principal de Urgencias. Tras comprobar que no presentaba constantes vitales, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional.

A la zona, al filo de las seis de la mañana, se desplazó una patrulla de agentes, que custodiaron el cuerpo sin vida hasta el levantamiento. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia. Los primeros datos apuntan a que la muerte se debió a causas naturales.

La víctima, informa la Policía Nacional, es una persona sin hogar que solía pernoctar en las inmediaciones del Hospital Insular y que sufría diversas patologías. Desde el centro hospitalario confirman que acudió a Urgencias «en los últimos dos días en los que fue atendido». El último de esos días fue el domingo y recibió el alta a primera hora de la tarde, medio día antes de fallecer a las puertas del complejo sanitario.

«Fue dado de alta e informado por parte de los especialistas de seguir las indicaciones pautadas», subrayan fuentes del Hospital Insular, que destacan: «En ningún momento ha habido omisión de la asistencia por parte de los profesionales».

La autopsia que se le practique en el Instituto de Medicina Legal aclarará las causas y hora del deceso.