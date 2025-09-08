Un hombre muere a las puertas del Hospital Insular medio día después de recibir el alta
La víctima, una persona sin hogar con patologías, acudió a Urgencias varias veces el fin de semana. El centro sanitario subraya que «no hubo omisión de la asistencia por parte de los profesionales»
Un hombre ha fallecido este lunes de madrugada a las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria tan solo medio días después de recibir el alta. El cadáver del paciente lo localizaron profesionales del centro sanitario en el lateral de la entrada principal de Urgencias. Tras comprobar que no presentaba constantes vitales, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional.
A la zona, al filo de las seis de la mañana, se desplazó una patrulla de agentes, que custodiaron el cuerpo sin vida hasta el levantamiento. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia. Los primeros datos apuntan a que la muerte se debió a causas naturales.
La víctima, informa la Policía Nacional, es una persona sin hogar que solía pernoctar en las inmediaciones del Hospital Insular y que sufría diversas patologías. Desde el centro hospitalario confirman que acudió a Urgencias «en los últimos dos días en los que fue atendido». El último de esos días fue el domingo y recibió el alta a primera hora de la tarde, medio día antes de fallecer a las puertas del complejo sanitario.
«Fue dado de alta e informado por parte de los especialistas de seguir las indicaciones pautadas», subrayan fuentes del Hospital Insular, que destacan: «En ningún momento ha habido omisión de la asistencia por parte de los profesionales».
La autopsia que se le practique en el Instituto de Medicina Legal aclarará las causas y hora del deceso.
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias
- Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte