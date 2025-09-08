Herido un motorista en una colisión frontal en Tenerife
El afectado sufrió varios traumatismos de carácter moderado
Un motorista de 53 años ha resultado herido tras sufrir una colisión frontal con un turismo en la vía TF-82, a la altura del kilómetro 19, en el municipio de Santiago del Teide.
El suceso, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, ocurrió sobre las 11:45 horas.
El personal de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y se encargó de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Los Bomberos se encargaron de la limpieza de la vía y colaboraron con los recursos sanitarios; mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
