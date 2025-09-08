Herido un motorista en una colisión frontal en Tenerife

Un motorista de 53 años ha resultado herido tras sufrir una colisión frontal con un turismo en la vía TF-82, a la altura del kilómetro 19, en el municipio de Santiago del Teide.

El suceso, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, ocurrió sobre las 11:45 horas.

El personal de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y se encargó de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Los Bomberos se encargaron de la limpieza de la vía y colaboraron con los recursos sanitarios; mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.