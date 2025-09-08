Cinco heridos tras la colisión de dos turismos en Tenerife
El accidente, que dejó un vehículo volcado y varios ocupantes lesionados, obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en la vía a la altura de Callao Salvaje
Una colisión entre dos turismos ocurrida la noche del domingo 7 de septiembre en la TF-47, a la altura de Callao Salvaje, en el municipio de Adeje, dejó un balance de cinco personas heridas de distinta consideración. El siniestro tuvo lugar a las 21:03 horas, y uno de los vehículos implicados quedó volcado lateralmente, complicando las labores de rescate.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso y activó de inmediato a los servicios de emergencia necesarios. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico. También participaron los Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras.
Los cinco ocupantes de los vehículos fueron valorados y asistidos en el lugar. Entre ellos se encontraba una mujer de 27 años con un traumatismo craneal de carácter moderado, trasladada al Hospital Quirón Salud Costa Adeje; otra mujer de 25 años sufrió un traumatismo torácico también de carácter moderado y fue llevada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur; una segunda mujer de 25 años presentaba policontusiones de carácter leve y fue trasladada igualmente al Hospital Quirón. Además, un hombre de 27 años y otro cuya edad no fue especificada resultaron con heridas y contusiones en las extremidades superiores, ambos de carácter leve, y fueron llevados al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Los bomberos colaboraron asegurando los vehículos siniestrados y facilitando el trabajo del personal sanitario. Mientras tanto, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona, ya que el accidente provocó importantes retenciones en la TF-47. Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras procedió a la limpieza de la calzada para restablecer la circulación con normalidad.
