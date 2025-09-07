Grave incidente en Adeje: rescatan a un hombre en parada cardiorrespiratoria de una piscina

Un hombre permanece en estado crítico tras haber sido rescatado con signos de ahogamiento de una piscina en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. El incidente tuvo lugar en la Calle París, dentro de un complejo hotelero, el domingo 7 de septiembre, en torno a las 11:57 horas.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que movilizó de forma inmediata a los recursos de emergencia disponibles tras ser informado de que un socorrista del establecimiento había rescatado a un hombre inconsciente de la piscina, presentando signos evidentes de parada cardiorrespiratoria y ahogamiento.

Gracias a la rápida actuación del socorrista, que inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las instrucciones del enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desde la sala operativa del 112, se logró mantener al afectado con vida hasta la llegada del equipo médico.

Al lugar del incidente acudieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, cuyos profesionales continuaron las maniobras de reanimación en su fase avanzada, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria del hombre.

Una vez estabilizado en el lugar, el afectado fue trasladado en estado crítico al hospital Hospiten Sur, donde permanece ingresado bajo estrecha vigilancia médica.

Coordinación entre servicios de emergencia y fuerzas de seguridad

Además de los recursos sanitarios, también intervinieron en el operativo efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, quienes colaboraron con el personal sanitario para asegurar el entorno y facilitar las labores de atención al paciente.

La rápida movilización de los servicios de emergencia, sumada a la actuación inmediata del socorrista, fueron claves para salvar la vida del afectado, a pesar de que su estado sigue siendo de extrema gravedad.