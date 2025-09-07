Un accidente en la TF-1 deja un vehículo volcado en medio de la vía y largas colas

Un accidente en la TF-1 ha provocado largas colas en dirección Santa Cruz. Un coche rojo ha quedado volcado en medio de la vía a la altura de Las Caletillas, provocando que corte momentáneo de la vía.

Varias personas acudieron a socorrer a los pasajeros del vehículo tras el accidente. Bomberos de Tenerife y varios medios de seguridad trabajan en la zona para asegurar el vehículo y reestablecer la normalidad en la vía.

Se pide a los conductores que vayan a transitar por la misma lo hagan con precaución mientras se trabaja en el accidente.