Arrestado por amenazas con arma blanca a otro hombre en Tenerife

Un individuo fue detenido durante la tarde de este pasado viernes en el Sur de Tenerife como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca.

El individuo supuestamente utilizó un cuchillo de grandes dimensiones para amenazar a otro individuo por circunstancias que se desconocen.

Los hechos ocurrieron en una calle de la localidad de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, según explicaron las fuentes consultadas.

El suceso se produjo poco después de las seis y media de la tarde en la avenida José Miguel Galván Bello.

Por circunstancias que tratan de determinar las fuerzas de seguridad, un hombre de 48 años de edad, de nacionalidad colombiana y vecino del municipio de Adeje, profirió amenazas de muerte contra otro varón.

El suceso se produjo en las proximidades de un establecimiento comercial de venta de prendas deportivas.

Supuestamente, la víctima es un vecino de El Médano, de 51 años de edad.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona, que hablaron con el afectado y testigos para saber qué había ocurrido.

Los integrantes del cuerpo de seguridad arrestaron al individuo de 48 años de edad y procedieron a su traslado a los calabozos para la instrucción de las diligencias.

Supuestamente, el apresado es un individuo que hasta el momento carecía de antecedentes en España.

Este suceso se produjo apenas tres horas y media después de que en el mismo pueblo, El Médano, un joven holandés sin hogar apuñalara a otro indigente con un sacacorchos.