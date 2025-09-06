Apuñala a otro indigente con un sacacorchos en Tenerife

Un hombre resultó herido durante la tarde de este viernes en el Sur de Tenerife durante una pelea en la que fue atacado en el costado por un joven indigente.

El presunto autor de la agresión con arma blanca fue retenido en el lugar de los hechos por varios ciudadanos que fueron testigos de los hechos en la costa de Granadilla de Abona.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la tarde en la zona de El Médano, uno de los enclaves más visitados de la Isla en las semanas estivales.

El individuo que provocó las lesiones es un joven de 28 años de edad, de nacionalidad holandesa, que es una persona sin hogar, según las personas consultadas.

Momentos antes de que ocurrieran los hechos, se hallaba por la zona de la playa de El Médano y mantuvo un enfrentamiento con otro indigente.

Durante la pelea, el joven holandés utilizó un sacacorchos para causar lesiones en un costado a la víctima.

Y, cuando iba a abandonar el lugar, fue retenido por varios ciudadanos hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil.

Según personas que se hallaban en la zona, la detención fue realizada por integrantes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic). El presunto autor está acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

El afectado fue atendido por personal sanitario y su vida no corre peligro, ya que las heridas no revistieron gravedad, según ha trascendido.

El mencionado episodio generó preocupación entre vecinos, visitantes y turistas que en el momento de los hechos se hallaban por las proximidades de la playa y de la plaza central del núcleo costero.