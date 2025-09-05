Hallan el cadáver de un hombre que estaba desaparecido en La Gomera

El cadáver de un hombre que permanecía desaparecido fue localizado durante la tarde de este pasado jueves en el litoral de la isla de La Gomera. Según las fuentes consultadas la búsqueda de dicha persona se prolongó durante dos días y en la misma, incluso, llegó a participar un helicóptero.

El coche de dicho varón fue localizado abierto y con las llaves puestas. El cuerpo sin vida fue encontrado durante la tarde de este jueves gracias a la intervención de un dron. El fallecido, que es vecino del municipio de San Sebastián de La Gomera, estaba por debajo del faro de San Cristóbal.

El hallazgo se produjo junto al mar y en las inmediaciones existe un paraje escarpado y de difícil acceso. Las fuerzas de seguridad trabajan con la hipótesis de que el ciudadano sufrió una muerte accidental. Al parecer, la persona ahora fallecida se dirigió a dicho enclave a pescar y, por circunstancias que se desconocen, cayó al mar y se ahogó.

Agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Gomera se han hecho cargo de la instrucción de las diligencias. Supuestamente, durante la mañana de este viernes se le realiza la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Si el informe forense confirma que se trató de una muerte accidental en el medio acuático, según los datos ofrecidos recientemente por la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, en el Archipiélago han perdido la vida en el medio acutático en lo que va de año 42 personas en diferentes circunstancias.