Fallece de un bañista en el sur de Tenerife tras ser rescatado de la piscina de un hotel

Un hombre de 70 años murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Durante la mañana de este viernes, 5 de septiembre, los socorristas de un hotel en Adeje rescataron a un bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la piscina. Inmediatamente, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 activó los recursos necesarios para atender la emergencia.

Al lugar acudieron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como médico y enfermero del Centro de Salud de Los Cristianos, junto con Policía Local y Policía Nacional.

El personal de emergencias continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando inicialmente estabilizar al afectado, quien fue trasladado en estado crítico a un hospital de la zona. Lamentablemente, poco después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en coordinación con los servicios de emergencia para esclarecer lo sucedido.

