Nueva incidencia en un vuelo a Tenerife con un pasajero conflictivo a bordo
La Guardia Civil tuvo que personarse en el aeropuerto
Los vuelos no siempre son tan tranquilos como deberían. Y no solo por las condiciones meteorológicas.
Los pasajeros que este jueves, 4 de septiembre, volaban en un avión de Ryanair entre Edimburgo y el aeropuerto de Tenerife Sur han sufrido un vuelo como nunca hubieran deseado. Tal es así, que la tripulación tuvo que contactar con los controladores aéreos a causa de un pasajero conflictivo.
"La tripulación del vuelo procedente de Edimburgo llegando a Tenerife solicita presencia policial a su llegada por pasajero conflictivo a bordo. Le recortamos la aproximación en lo posible mientras se coordina la presencia de Guardia Civil en el aeropuerto", han explicado los controladores en su cuenta oficial en la red social X.
Incidencia médica en Lanzarote
Esta no ha sido la única incidencia de la jornada en un vuelo a Canarias. Así, un avión de Jet2 que viajaba entre Liverpool y Lanzarote solicitó colaboración a los controladores al tener una urgencia médica a bordo. En este caso, una joven necesitó de atención médica urgente al sufrir convulsiones.
"Desde el centro de control de Enaire en Canarias les recortamos la aproximación en lo posible, les autorizamos a mantener alta velocidad y les apartamos tráfico por delante para poder agilizar la maniobra", han informado los controladores.
También han coordinado la asistencia médica en el aeropuerto.
