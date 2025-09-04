Investigan a un hombre en Güímar por robar en el interior de un coche

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Güímar investigan a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de estafa en grado de tentativa.

Los agentes tuvieron conocimiento a raíz de la denuncia del perjudicado, que informaba de que le habían robado en el interior del vehículo, sustrayendo diversos objetos de valor sin llegar a cuantificar, así como varias tarjetas bancarias.

Así, se inicia la investigación y se consigue identificar al supuesto autor de los hechos el cual había intentado además, utilizar las tarjetas sustraídas en diversos establecimientos.

Por ello, se procede a investigar a esta persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, así como un delito de estafa en grado de tentativa.

El hombre tiene multitud de antecedentes policiales por hechos similares.

Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente, recoge una nota de la Guardia Civil.