Herido un hombre tras caer por un acantilado en Montaña Roja
El afectado sufrió varios traumatismos de carácter moderado
Un hombre de 32 años ha resultado herido este jueves con varios traumatismos de carácter moderado al caer por un acantilado en Montaña Roja, junto a la playa de La Tejita, en el municipio de Granadilla.
Los hechos han sucedido pasadas las 15:00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un hombre se había precipitado de forma accidental por un acantilado en la playa.
Ante la dificultad del rescate por tierra, se activó al Helimer de Salvamento Marítimo que se desplazó al lugar y no pudo realizar la maniobra debido a las condiciones meteorológicas.
Por ello, los bomberos del Consorcio de Tenerife junto al personal de Cruz Roja procedieron a rescatar al afectado en moto acuática.
Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al herido y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital de la Candelaria.
Los servicios policiales se encargaron de instruir las diligencias y de colaboraron con los recursos intervinientes.
