Un detenido por los fuegos que quemaron cuatro coches en Tenerife

El esfuerzo de los policías nacionales empieza a dar sus frutos para esclarecer los incendios que dejaron calcinados cuatro coches y afectaron a otros dos más durante la madrugada del pasado miércoles en una zona residencial de Costa Adeje.

Uno de los presuntos autores fue detenido por agentes de la Comisaría del Sur de Tenerife, ya que su ropa y características físicas coincidían plenamente con la información aportada por testigos de los fuegos que causaron daños importantes en vehículos aparcados en dos puntos diferentes de la urbanización El Madroñal.

En cualquier caso, las gestiones de los funcionarios continúan para tratar de identificar, localizar y arrestar a otros dos supuestos implicados en los sucesos.

En dos puntos diferentes

Según las fuentes consultadas, personas que pasaban por la zona explicaron a los policías nacionales que las llamas fueron causadas por tres jóvenes. Los hechos ocurrieron en las calles El Sauce y Acebuche, que se encuentran a escasa distancia una de otra.

Policías locales de Adeje fueron los primeros en llegar a dichos enclaves y, de forma inmediata, solicitaron a la sala operativa del 1-1-2 que activara a los recursos de intervención necesarios para la extinción de los fuegos.

La primera alerta de los agentes municipales se produjo alrededor de las seis de la madrugada. Minutos después se detectó un segundo foco.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos voluntarios de Adeje, cuya base está relativamente cerca del lugar de los hechos, y bomberos profesionales del Consorcio de Tenerife del parque de Las Chafiras.

Las fuerzas de seguridad consideraron desde un primer momento que, por las características de los citados incendios, fueron intencionados.

Durante el mediodía, agentes de la Brigada de Policía Científica de la Comisaría del Sur permanecían en el lugar para la recogida de muestras y así determinar si los fuegos se utilizó algún tipo de acelerante.

Mientras, sus compañeros de Policía Judicial se encargaron de recoger testimonios a testigos y de intentar localizar cámaras de seguridad en los alrededores de las citadas calles de El Madroñal.