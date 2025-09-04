Cinco personas heridas en un choque entre dos vehículos en La Palma
Los afectados son dos mujeres y tres hombres
Una colisión entre dos vehículos en Mazo, La Palma, se ha saldado este jueves con cinco personas heridas, dos mujeres y tres hombres con edades que oscilan entre los 51 y los 67 años.
El siniestro se produjo en la carretera general, a la altura de Montes de Luna, sobre las 14:23 horas, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencias.
Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los afectados, que presentaban cervicalgia entre moderada y leve y uno de ellos, una mujer de 60 años, también un traumatismo torácico. Tras ser asistidos fueron evacuados en ambulancia al Hospital General de La Palma.
La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó del atestado correspondiente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros
- Así será el futuro Centro Nacional de Vulcanología: operativo en 2026, con 300 metros cuadrados y seis empleados
- Policías locales y militares del Ejército de Tierra salvan la vida a un varón en Tenerife
- Mano dura contra el vandalismo en los Charcos de Valleseco: Santa Cruz de Tenerife refuerza la presencia policial y anuncia sanciones
- Titsa pone en marcha un servicio especial por la Bajada del Socorro de Güímar
- Güímar paraliza la construcción de la depuradora de Golete tras invertir un millón