Cinco personas heridas en un choque entre dos vehículos en La Palma

Una colisión entre dos vehículos en Mazo, La Palma, se ha saldado este jueves con cinco personas heridas, dos mujeres y tres hombres con edades que oscilan entre los 51 y los 67 años.

El siniestro se produjo en la carretera general, a la altura de Montes de Luna, sobre las 14:23 horas, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencias.

Personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los afectados, que presentaban cervicalgia entre moderada y leve y uno de ellos, una mujer de 60 años, también un traumatismo torácico. Tras ser asistidos fueron evacuados en ambulancia al Hospital General de La Palma.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó del atestado correspondiente.