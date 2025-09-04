Buscan a tres jóvenes por la quema de cuatro coches en Tenerife

Una nueva alerta por incendios en coches llegó en la madrugada de ayer a los parques de los bomberos profesionales de Las Chafiras y los bomberos voluntarios de Adeje.

La activación procedió de policías locales. Esta vez las llamas causaron importantes daños en cuatro vehículos estacionados en una zona residencial de Costa Adeje, mientras que otros dos registraron desperfectos de menor cuantía.

Todo indica que fueron causadas de manera intencionada. Investigadores de la Policía Nacional tratan de determinar el origen de estos sucesos y la motivación del autor o autores de los mismos.

Los hechos ocurrieron en la urbanización El Madroñal (prolongación de la zona de Miraverde hacia Torvistas Alto), donde coexisten edificios de viviendas junto a chalets unifamiliares.

El primer aviso se produjo en torno a las seis de la madrugada y el segundo, minutos más tarde. Los funcionarios policiales tratan de determinar si los responsables fueron tres jóvenes que huyeron del lugar poco después de aparecer las llamas.

En el fuego registrado en la calle El Sauce ardieron tres automóviles, mientras que en la vía Acebuche quemaron un cuarto. Entre ambas vías públicas existe una corta distancia, por lo que los causantes pudieron desplazarse a pie para llevar a cabo estos actos vandálicos.

Según las fuentes consultadas, los implicados provocaron los incendios de forma aleatoria; es decir, sin un objetivo preconcebido. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis.

A mediodía de ayer, integrantes de la Policía Científica de la Comisaría del Sur de Tenerife continuaban en el lugar de los hechos para la recogida de muestras que permitan confirmar si en los fuegos se utilizó algún tipo de acelerante.

En poco más de un año ha habido numerosos incendios de vehículos en las zonas turísticas más importantes del sur de Tenerife. Muchos turismos se han quemado en los últimos meses en distintos enclaves de la localidad de Los Cristianos, en Arona.

En un momento dado, unos delincuentes quemaron coches intervenidos por la Policía Nacional que estaban aparcados en un terraplén situado frente a la zona de Las Terrazas y a pocos metros de la Comisaría del Sur, en Costa Adeje.

Pero el episodio más llamativo se produjo hace casi seis años en la calle Lisboa, también en El Madroñal (Adeje), cuando unos desconocidos quemaron dos coches aparcados en dicha vía, pero en márgenes diferentes de la vía. Eran propiedad del empresario Pedro Suárez y su esposa. Los autores también lanzaron un artefacto incendiario contra el chalet familiar. Los autores de dicho ataque aún no han sido detenidos.