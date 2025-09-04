Buscan a una mujer de 75 años desaparecida en el sur de Tenerife
Fue vista por última vez en el municipo de Arona
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta en relación a una mujer de 75 años a quien se le perdió la pista este miércoles en Arona.
La mujer en cuestión es Miriam M., de 1,50 metros de estatura, complexión delgada, pelo canoso y ojos marrones.
En caso de disponer de información al respecto se solicita contactar con la Guardia Civil en el 062 o a través de la web www.cndes.es.
