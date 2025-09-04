Buscan a una mujer de 75 años desaparecida en el sur de Tenerife

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta en relación a una mujer de 75 años a quien se le perdió la pista este miércoles en Arona.

La mujer en cuestión es Miriam M., de 1,50 metros de estatura, complexión delgada, pelo canoso y ojos marrones.

En caso de disponer de información al respecto se solicita contactar con la Guardia Civil en el 062 o a través de la web www.cndes.es.