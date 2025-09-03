Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofocan dos incendios que calcinaron cuatro vehículos en el sur de Tenerife

Las llamas se registraron en dos calles distintas de la zona turística, no hubo heridos y en la intervención colaboraron Policía Local de Adeje y Policía Nacional

Bomberos sofocan las llamas de un coche

Bomberos sofocan las llamas de un coche / Bomberos de Tenerife

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife actuaron en la noche de este martes para extinguir dos incendios que afectaron a un total de cuatro vehículos en la zona de Fañabé, en el municipio de Adeje, Tenerife.

Los fuegos se produjeron en dos calles diferentes, lo que obligó a desplegar recursos de emergencia de forma simultánea. A pesar de la magnitud de las llamas, no se registraron heridos, según confirmaron fuentes oficiales.

En la intervención, además de los bomberos, participaron agentes de la Policía Local de Adeje y de Policía Nacional, que colaboraron en la seguridad de la zona y en las labores de coordinación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents