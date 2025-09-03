Sofocan dos incendios que calcinaron cuatro vehículos en el sur de Tenerife
Las llamas se registraron en dos calles distintas de la zona turística, no hubo heridos y en la intervención colaboraron Policía Local de Adeje y Policía Nacional
Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife actuaron en la noche de este martes para extinguir dos incendios que afectaron a un total de cuatro vehículos en la zona de Fañabé, en el municipio de Adeje, Tenerife.
Los fuegos se produjeron en dos calles diferentes, lo que obligó a desplegar recursos de emergencia de forma simultánea. A pesar de la magnitud de las llamas, no se registraron heridos, según confirmaron fuentes oficiales.
En la intervención, además de los bomberos, participaron agentes de la Policía Local de Adeje y de Policía Nacional, que colaboraron en la seguridad de la zona y en las labores de coordinación.
