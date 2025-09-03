Sofocan dos incendios que calcinaron cuatro vehículos en el sur de Tenerife

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife actuaron en la noche de este martes para extinguir dos incendios que afectaron a un total de cuatro vehículos en la zona de Fañabé, en el municipio de Adeje, Tenerife.

Los fuegos se produjeron en dos calles diferentes, lo que obligó a desplegar recursos de emergencia de forma simultánea. A pesar de la magnitud de las llamas, no se registraron heridos, según confirmaron fuentes oficiales.

En la intervención, además de los bomberos, participaron agentes de la Policía Local de Adeje y de Policía Nacional, que colaboraron en la seguridad de la zona y en las labores de coordinación.