Reducido un hombre que golpeaba contenedores de basura con una barra en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervino en la tarde de este martes en la calle José Crosa, tras recibir una llamada de ciudadanos que alertaban de que un hombre armado con una barra de hierro golpeaba con fuerza varios contenedores de basura y llegó a vaciar parte de su contenido en la vía pública.

El individuo mostró una actitud agresiva y mantuvo un forcejeo con los agentes. Ante la situación y para preservar su integridad física, así como la de los transeúntes y los propios agentes, se solicitó la presencia de una ambulancia medicalizada.

Todo indica que el individuo sufre problemas de salud mental y se hallaba muy alterado en ese momento.

Tras una primera valoración en el lugar, el equipo médico determinó la necesidad de un ingreso involuntario en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde el hombre fue trasladado bajo supervisión.

El dispositivo, en el que participaron tanto agentes de la Policía Local como profesionales sanitarios, se desarrolló sin que se produjeran daños a terceros ni incidencias mayores, garantizando la seguridad de la zona y restableciendo la normalidad en la vía pública.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó la importancia de este tipo de intervenciones conjuntas, destacando que "la rápida coordinación entre la Policía Local y los servicios sanitarios permitió controlar una situación de riesgo y garantizar tanto la atención adecuada de esta persona como la seguridad de los vecinos. Nuestro compromiso es seguir trabajando de forma cercana para dar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia en la ciudad".

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia cuando se detecten conductas que puedan suponer un peligro para la seguridad pública o para la salud de las personas, con el fin de garantizar una actuación rápida y eficaz.