Policías locales y militares del Ejército de Tierra salvan la vida a un varón en Tenerife

El esfuerzo más allá del deber es uno de los sólidos pilares de algunos agentes de los cuerpos de seguridad y miembros de las Fuerzas Armadas.

Y este martes, ese compromiso con la ciudadanía quedó plenamente demostrado por policías locales de La Laguna y tres integrantes del Ejército de Tierra, que se emplearon a fondo para salvar la vida a un vecino del barrio de El Rocío que sufrió un infarto cuando conducía su vehículo en la zona de La Cuesta.

Componentes del Grupo 6 del cuerpo de seguridad y tres mandos del Batallón de Zapadores no dudaron en sacar a la víctima de su coche y practicarle en varias ocasiones maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los profesionales de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Y esa capacidad de ayuda siguió intacta cuando ya el personal sanitario se encontraba en el lugar y certificó que el hombre, de 72 años, padecía reiteradas paradas.

Colisión contra una farola

Pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde cuando una mujer alertó a dos policías locales que realizaban tareas de vigilancia en un vehículo radiopatrulla por la carretera Cuesta-Taco para que pararan.

En las proximidades, a la altura del parque José Segura Clavell, observaron que un turismo Smart de dos plazas se había salido de la calzada y chocado contra una farola.

Al principio, todo indicaba que había sido un siniestro vial sin mayor importancia, ya que se apreciaba que, en el momento del impacto, el coche circulaba a poca velocidad.

Pero, en realidad, el conductor había sufrido un infarto y perdió el control del automóvil. Su pulso era débil y la respiración muy superficial.

La situación era complicada. Y, además, la habitual densidad de tráfico en esa carretera añadió complejidad al servicio. Por eso, un oficial al mando activó a otros dos policías para que desviaran la circulación. Y, por supuesto, se reclamó la activación de dos ambulancias.

Tres militares vestidos uniformados del cercano acuartelamiento de Ingenieros acudieron al lugar del incidente dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario.

Vecino de El Rocío

Segundos después, el conductor afectado entró en parada cardiorrespiratoria. Ante tal situación, los policías locales y los integrantes del Ejército de Tierra lo sacaron del coche con cuidado y lo pusieron en la acera, donde le efectuaron la primera reanimación cardiopulmonar. Y logran que el vecino de El Rocío recupere el pulso.

Sin embargo, a la espera de las ambulancias, el varón de 72 años sufrió tres paradas cardiacas más. Y en otras tantas veces, los agentes y los mandos del Ejército lograron revertir las mismas.

Un teniente coronel

Según testigos de los hechos, quien más esfuerzo llevó a cabo en los masajes cardiacos fue un teniente coronel, que demostró su profesionalidad y preparación en primeros auxilios. En esa encomiable tarea también participó un brigada y un cabo destinados en el mismo acuartelamiento.

Una ambulancia medicalizada y otra básica llegaron al lugar para asistir al conductor. Mientras era atendido por el personal sanitario, el afectado sufrió otras cuatro paradas cardiorrespiratorias más.

Por ese motivo, los dos policías locales, los tres mandos del Ejército de Tierra y los técnicos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) debieron llevar a cabo otras tantas reanimaciones. Al final, el perjudicado fue trasladado en la ambulancia medicalizada a las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC)