La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros

Apropiarse de algunas prendas de ropa y 20 euros. Ese fue supuestamente el origen de una violenta y desproporcionada agresión ocurrida la pasada semana en el norte de Tenerife y que fue grabada en vídeo y divulgada en redes sociales.

La víctima de la paliza es un chico de 17 años de edad que tiene reconocida una discapacidad del 50%.

Este adolescente no tuvo capacidad alguna de defensa, y mucho menos de ataque, ante la avalancha de patadas, rodillazos y puñetazos recibidos, que acabaron por noquearlo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado jueves, en torno a las 16:00 horas, junto a la carretera insular que discurre por la localidad de Icod El Alto, en el municipio de Los Realejos.

Una de las imágenes más duras que se ve en los archivos audiovisuales que recorren las redes se produjo cuando, tras un puñetazo, el afectado cae contra un coche y, a continuación, cae desplomado al suelo.

¿Quiénes son los agresores?

El grupo al que pertenecía el presunto autor material de la agresión estaba formado por unas cuatro personas. Y, después de los hechos, se marcharon del citado núcleo.

La madre del menor golpeado y la propia víctima acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz-Los Realejos para presentar la denuncia.

Los agentes comenzaron a realizar las gestiones y encontraron en redes sociales los vídeos en los que se aprecia cómo un joven propina diferentes golpes en la cabeza y el rostro al menor de 17 años.

Tras varias gestiones, consiguieron identificar al principal acusado de los hechos, un joven de 25 años, de nacionalidad española y al que le consta un domicilio en una calle del barrio de El Fraile, en el municipio sureño de Arona. Este individuo reconoció los hechos que se le atribuyeron en sede policial.

¿Qué delitos se les atribuyen?

Y, de forma paralela, también consideraron probada la participación en la agresión de otro varón de 20 años y de un adolescente de 17. Los policías nacionales arrestaron a los tres individuos, que están acusados de robo con violencia, lesiones leves y un delito contra la intimidad.

Además, durante la investigación se localizó a una niña de 13 años de edad, quien presuntamente se encargó de grabar con un teléfono móvil la paliza y de difundir los vídeos en redes sociales.

Aunque debido a su edad no se le puede imputar delito alguno, su participación en los hechos fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores.