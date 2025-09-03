Muere una mujer tras ser rescatada del mar en Lanzarote

Una mujer ha fallecido la tarde del miércoles en la Playa de Matagorda, en el municipio de Tías, tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron en torno a las 16:18 horas, cuando los socorristas del servicio de Salvamento en Playas de Emergencias de Lanzarote (Emerlan) la sacaron del agua e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación.

La fallecida, según Emerlan, era de nacionalidad francesa y tenía unos 70 años. El socorrista entró en el agua con la tabla de rescate, apoyado por un compañero que fuera de servicio y por dos bañistas que colaboraron en la maniobra, según la ONG.

Emerlan solicitó refuerzo al socorrista que estaba en Los Pocillos, la playa contigua a Matagorda, a la embarcación de salvamento y avisó al 1-1-2 para la movilización de los recursos sanitarios.

Dos ambulancias del SUC se desplazaron al lugar

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 fue alertado de la situación y activó los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un enfermero del Centro de Salud de Tías.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, que continuó con maniobras avanzadas de reanimación, no se pudo revertir la situación y se confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar del incidente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con los equipos de emergencia en la zona.