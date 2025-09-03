Investigan a una persona acusada de un delito de instrusismo laboral en el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), investigan a una mujer, vecina de Granadilla, acusada de un delito intrusismo laboral-profesional.

Los agentes tienen conocimiento de que un establecimiento dedicado a la peluquería canina, podría estar realizando actividad no compatible con su trabajo por lo que, inician una investigación y a raíz de la información y documentación obtenida a lo largo de la misma, se procede a realizar una inspección en el local.

Durante la inspección se puede comprobar que en el establecimiento se llevan a cabo esos tratamientos, profilaxis dental sin anestesia, se localiza material utilizado en los mismos, herramientas e instrumentos quirúrgicos, gasas, vendas, y hasta un medicamento de uso en humanos, entre otras cosas.

Los agentes solicitan diversos informes técnicos uno al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el producto farmacéutico localizado durante el registro, el cual según se certifica no es apto para utilizarlo en animales y otro al Facultativo Colegiado Veterinario, para certificar el intrusismo laboral, ya que ese tipo de procedimientos debe ser realizado por veterinarios bajo anestesia general.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se comprueba que se estaba realizando esa práctica ilícita, por lo que se procede a la investigación de una persona acusada de delito de falsedades (intrusismo laboral), por ejercer profesión sin titulación reglada habilitante, así como tres denuncias administrativas en materia de sanidad animal-protección animal, uso de medicamentos y de actividades clasificadas.

La investigación continúa abierta para el análisis de la documentación.

Legislación

Infracción Penal: Código Penal. Delito de falsedades (intrusismo laboral Art.403), pena de prisión de seis meses a 2 años, pena de multa de doce a veinticuatro meses.

Infracciones Administrativas: